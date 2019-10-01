Преобразись ко Дню учителя в Твери: голосуем за участниц конкурса
В канун Дня учителя "Комсомольская правда"-Тверь" проводит конкурс для учителей Твери.
Поучаствовать в нем решили восемь прекрасных тверских педагогов, они предоставили на конкурс свои фото.
Победитель онлайн голосования получит сертификат на посещение салона красоты.
Так что, смело жмите "сердечко" под понравившимся фото и поддержите любимых педагогов лайками.
Голосование продлится с 1 по 4 октября.
День учителя, 5 октября, победитель проекта встретит обновлённым и похорошевшим, побывав в салоне Марины Леонович «Империя Красоты».
Генеральный партнер проекта: Салон Марины Леонович "Империя Красоты"
Тверь, Октябрьский пр-т. 99. Работаем ежедневно с 9 до 20 часов.
Запись по телефонам: 8 (4822) 47-53-28, +7(920)174-53-59
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ИСТОЧНИК KP.RU