Пойдём ходить: В Твери в парке Победы пойдёт спортивный праздник
6 октября в парке Победы можно будет пройтись быстрым шагом в компании энтузиастов. Здесь пройдет спортивно-массовое мероприятие в рамках Всероссийского Дня ходьбы.
Желающие поучаствовать приглашаются к 10.30 к центральному входу. Старт и финиш у Пантеона.
В программе:
- встреча с известными спортсменами;
- конкурсы и состязания;
- концертная программа и показательные выступления спортсменов;
- спортивные мастер-классы;
- советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов "скандинавской ходьбы";
- мобильная площадка ГТО;
- аниматоры для детей.
Справка «КП» Всероссийский день ходьбы проводится Олимпийским Комитетом России в целях привлечения населения Российской Федерации различных возрастных категорий к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризации ходьбы, как наиболее доступного вида физической активности; пропаганды массового спорта и здорового образа жизни и совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU