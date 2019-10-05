Пойдём ходить: В Твери в парке Победы пойдёт спортивный праздник

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-05T17:53:04+03:00

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6 октября в парке Победы можно будет пройтись быстрым шагом в компании энтузиастов. Здесь пройдет спортивно-массовое мероприятие в рамках Всероссийского Дня ходьбы.

Желающие поучаствовать приглашаются к 10.30 к центральному входу. Старт и финиш у Пантеона.

В программе:

- встреча с известными спортсменами;

- конкурсы и состязания;

- концертная программа и показательные выступления спортсменов;

- спортивные мастер-классы;

- советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов "скандинавской ходьбы";

- мобильная площадка ГТО;

- аниматоры для детей.

Справка «КП» Всероссийский день ходьбы проводится Олимпийским Комитетом России в целях привлечения населения Российской Федерации различных возрастных категорий к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризации ходьбы, как наиболее доступного вида физической активности; пропаганды массового спорта и здорового образа жизни и совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU