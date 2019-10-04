Больше всего жителей Тверской области волнуют вопросы продажи технически сложных товаров
В сентябре 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тверской области на телефон "горячей линии" поступило 82 обращения от жителей региона.
Чаще всего звонившие задавали вопросы и жаловались на нарушение правил продажи различных товаров (технически сложных товаров бытового назначения, обуви, одежды, мебели) - 64 %; оказание услуг (бытовых услуг, услуг ЖКХ и их оплате и пр.) - 18 %. Еще 18% граждан звонили с проблемами, решением которых Роспотребнадзор не занимается.
По всем поступившим в Управление вопросам были даны разъяснения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU