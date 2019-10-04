2019-10-04T16:46:21+03:00
Общество

Больше всего жителей Тверской области волнуют вопросы продажи технически сложных товаров

Роспотребнадзор подвел итоги "горячей линии" за сентябрь
Ольга ТРОФИМОВА
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В сентябре на "горячую линию"Роспотребнадзора позвонили 82 человекаВ сентябре на "горячую линию"Роспотребнадзора позвонили 82 человекаФото: Александр Новиков
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В сентябре 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тверской области на телефон "горячей линии" поступило 82 обращения от жителей региона.

Чаще всего звонившие задавали вопросы и жаловались на нарушение правил продажи различных товаров (технически сложных товаров бытового назначения, обуви, одежды, мебели) - 64 %; оказание услуг (бытовых услуг, услуг ЖКХ и их оплате и пр.) - 18 %. Еще 18% граждан звонили с проблемами, решением которых Роспотребнадзор не занимается.

По всем поступившим в Управление вопросам были даны разъяснения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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