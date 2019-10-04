Автомобилисты пожаловались на дорогое топливо на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-04T16:23:05+03:00

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В Тверское Управление Федеральной антимонопольной службы России пожаловались автомобилисты. Пользователи скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" сообщили о высоких ценах на автомобильное топливо, реализуемое на АЗС, расположенных на трассе.

- Тверское УФАС приняло решение о возбуждении дела в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" по признакам нарушения статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в связи с тем, что на платных участках трассы М-11 в границах Тверской области ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" является единственным продавцом автомобильного топлива (бензина марки ЭКТО Plus (АИ-95-К5) и дизельного топлива ЭКТО Diesel), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для рассмотрения дела Управлением запрошены необходимые документы и сведения. Первое заседание по делу назначено на 19 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU