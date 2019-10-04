2019-10-04T13:23:02+03:00
Общество

Трое воспитанников Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области вернулись в родные леса

Косолапых выпустили на волю в Псковской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В Центре спасения медвежат-сирот косолапых растят до тех пор, пока они не станут самостоятельными Фото: orphan-bear.orgВ Центре спасения медвежат-сирот косолапых растят до тех пор, пока они не станут самостоятельными Фото: orphan-bear.org
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Медвежата из Псковской области, Чук, Гек и Герда, поступившие в Центр спасения медвежат-сирот в конце февраля, вернулись на родину. В сентябре их выпустили в лесу Бежаницкого района.

- Медвежата набрали вес более 35 кг, что дает им шанс на благополучную зимовку, - сообщает Центр на своей странице в соцсети. Сначала биологи выпустили братьев-медвежат, а спустя несколько дней к ним присоединилась и Герда. Сейчас медвежата объединились. Возможно, что и зимовать в берлоге они будут втроем.

- Мы на связи с инспекторами, контролирующими территорию, где были выпущены медвежата – троица находится недалеко от места выпуска, - пишут биологи.

Напомним, всего в этом году на "воспитании" в Центре находились 16 медвежат. Большая часть из них уже вернулась в родные леса.

Еще один медвежонок поступил в Тверскую область в сентябре. Истощенный медвежий малыш прибыл из Мурманска. Там он содержался в суровых условиях и не набрал вес для зимовки. Поэтому предстоящую зиму он проведет под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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