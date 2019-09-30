Доброта и зверю приятна: измученный мурманский медвежонок осваивается в Тверской области
Медвежонок из Мурманска попал в Центр спасения медвежат-сирот около недели назад.
- Медвежий малыш - ровесник наших подопечных, но он истощен и весит всего 19 кг, - сообщили работники центра в соцсети.
Начало несчастной истории медвежонка остается загадкой. Известно лишь, что косолапый жил в темном вагончике без окон и солнечного света. Зверя редко кормили хлебом и водой и практически не ухаживали за ним.
Таким его нашли в темном запертом вагончике Фото: vk.com/Центр спасения медвежат-сирот
Однако, мир не без добрых людей. Встретились такие и на пути несчастного медведя. О животном узнала зоозащитница Оксана Анчишкина из Мурманска и связалась с тверскими биологами.
Зверя согласился принять Центр спасения медвежат-сирот, который основал кандидат биологических наук и заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. Сегодня Центром руководит его сын - Сергей Пажетнов.
- Прежде чем забрать мурманского медвежонка, мы посмотрели видео, где видно, что он проявляет реакцию страха на человека. Медвежат, привыкших к человеку, реабилитировать невозможно, и таких животных мы не принимаем. Судя по поведению мурманского малыша, он отбился от матери уже после выхода из берлоги, был пойман людьми и впоследствии содержался в изоляции, - рассказали в Центре.
Потапыча поместили в просторный вольер, где он сможет перезимовать. Биологи сообщают, что аппетит у медвежонка хороший, и надеются, что до зимовки он успеет набрать нужный вес.
Имени у малыша пока нет. Ему дадут кличку, после того, как его осмотрит ветеринар и определит, самец это или самка.
А пока медвежонок осваивается на новом месте и с удовольствием ест кашу.
Медвежонок из Мурманска приехал в Тверскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU