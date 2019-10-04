В Твери иномарка снесла опору городского освещения

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-04T09:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло утром, 3 октября, на проспекте Калинина, в районе д. 15, в Твери.

43-летний водитель, управляя Автомобилем FORD TRANSIT, при перестроении, не справился с управлением, потерял контроль над движением и врезался в опору городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ 21102. 22-летний водитель легковушки остановился в попутном направлении перед светофором.

Как сообщили В УГИБДД России по Тверской области, в результате аварии 54-летний пассажир автомобиля FORD TRANSIT с полученными травмами бригадой "скорой помощи" был доставлен в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU