За минувшие сутки в Тверской области трое пешеходов оказались под колесами авто

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-04T09:34:39+03:00

За сутки на дорогах Тверской области пострадали трое пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Одна из аварий произошла вечером, 3 октября, на 29-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, Кимрского района, Тверской области.

57-летний водитель, управляя автомобилем AUDI A6, сбил 47-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

Второе ДТП произошло тем же вечером в Кашине.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ 21093, сбил на "зебре" мужчину и женщину.

В результате ДТП пострадавшие с полученными травмами были госпитализированы в медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU