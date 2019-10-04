За минувшие сутки в Тверской области трое пешеходов оказались под колесами авто
Пострадавшие госпитализированы
За сутки на дорогах Тверской области пострадали трое пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Одна из аварий произошла вечером, 3 октября, на 29-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, Кимрского района, Тверской области.
57-летний водитель, управляя автомобилем AUDI A6, сбил 47-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
Второе ДТП произошло тем же вечером в Кашине.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ 21093, сбил на "зебре" мужчину и женщину.
В результате ДТП пострадавшие с полученными травмами были госпитализированы в медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU