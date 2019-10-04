2019-10-04T09:34:39+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Тверской области трое пешеходов оказались под колесами авто

Пострадавшие госпитализированы
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки на дорогах Тверской области пострадали трое пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской областиЗа сутки на дорогах Тверской области пострадали трое пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Одна из аварий произошла вечером, 3 октября, на 29-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы, Кимрского района, Тверской области.

57-летний водитель, управляя автомобилем AUDI A6, сбил 47-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

Второе ДТП произошло тем же вечером в Кашине.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ 21093, сбил на "зебре" мужчину и женщину.

В результате ДТП пострадавшие с полученными травмами были госпитализированы в медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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