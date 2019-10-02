Дворец культуры «Пролетарка» Твери обещает в новом 45-й сезоне «культурную революцию»

2 Окт. 20:11 2019-10-02T20:12:00+03:00

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5 октября Дворец культуры «Пролетарка» Твери открывает юбилейный 45-й сезон. Творческую атмосферу, царящую сегодня в ДК называют настоящей «культурной революцией».

Так что же такое «культурная революция» по-пролетарски? Прежде всего, это кадровые перемены. Во Дворец приходят молодые специалисты, которые вливаются в профессиональную команду. Так, средний возраст сотрудников художественного отдела - 23 года.

Другой аспект - модернизация и техническое перевооружение Дворца для создания современной концертной площадки. В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» на 2019 – 2020 г.г. ожидается поступление новейшего звукотехнического стационарного оборудования Большого концертного зала, а также передвижного сценического комплекса для качественного обслуживания концертов по всей Тверской области.

И, наконец, главный прорыв «культурной революции» - создание уникального культурного пространства за счет современных форм подачи творческого материала, более выгодного использования сценических площадей. Яркий пример этому стал экспериментальный спектакль народного театра-студии «Диалог» (руководитель Антон Кульманов) «Дульсинея Тобосская». Постановка закрыла прошлый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU