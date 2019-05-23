2019-05-29T01:13:14+03:00
Звезды

В сердце «Дульсинеи Тобосской»: Дворец культуры «Пролетарка» Твери закрыл сезон спектаклем-экспериментом

Все действие происходило на сцене вокруг зрителей
Ирина ТАРАСОВА
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В спектакле заняты в основном непрофессиональные артистыВ спектакле заняты в основном непрофессиональные артистыФото: Ирина ТАРАСОВА
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18 мая в фойе Дворца культуры «Пролетарка» было многолюдно, что не удивительно — творческий сезон закрывали спектаклем, о котором говорили уже давно.

Афиша с нежным названием «Дульсинея Тобосская». Узнаваемый профиль вечного средневекового романтика на коне. Юные идальго в черных плащах, наигрывающие на гитаре современный мотивчик.... До начала спектакля 10 минут.

Здесь мы и беседуем с директором ДК «Пролетарка» Еленой Постновой и руководителем народного театра-студии «Диалог» Антоном Кульмановым.

- Мы не ставили себе в этом сезоне задачи соревноваться с профессионалами — ТЮЗом, Театром драмы, филармонией. У нас есть своя аудитория. Но то, что мы стали бережнее и строже относится к репертуару, это факт, - рассказывает Елена Постнова. - И в Год театра спектакль «Дульсинея Тобосская» нашего нового режиссера Антона Кульманова как раз такой. Это уникальный эксперимент, которым я полагаю мы будем гордиться.

- Дон Кихот — не особенно популярный персонаж, как в наше время, так и у сегодняшней молодежи. Почему вы выбрали именно его? - адресую вопрос режиссеру предстоящего действа.

- Пьеса Александра Володина была выбрана неслучайно. Для народного театра важно, чтобы роли грамотно расходились среди актеров. И второй момент, те темы, которые отражены в пьесе, на мой взгляд очень своевременны. Кроме того, речь там не совсем о Дон Кихоте. Он лишь, как образ. А о том, что произошло семь лет спустя после его смерти.

Елена Постнова и Антон Кульманов Фото: Ирина ТАРАСОВА

Елена Постнова и Антон КульмановФото: Ирина ТАРАСОВА

- Почему для этого спектакля вы выбрали экспериментальную сцену?

- Сцена «Пролетарки» уникальна по техническому оснащению. Мне, как экспериментатору, было интересно покопаться в техническом оснащении и её возможностях. На мой взгляд, она обладает уникальной энергетикой спокойной мудрой женщины. Поэтому мне хотелось начать свой первый сезон не с шашкой наголо, а именно здесь - с маленькой камерной формы.

В МИР ПРЕКРАСНОЙ ДУЛЬСИНЕИ

Как Дульсинея Тобосская занимала центральное место в сердце рыцаря Дон Кихота Ламанчского, так и зрители заняли центральное место спектакля. Все кружилось и происходило вокруг нас, тех, кто каждый день задает самим себе вопросы о смысле жизни, о соответствии или несоответствии нравственным идеалам. Актеры (как наши мысли, сомнения, переживания) символизировали саму жизнь, её движение. А потому не сюжетные сцены вливались в наш мир, а мы вливались в них, подъезжая к каждой из них на поворотном круге.

«Вот, новый поворот...» - и мы оказываемся в доме Дульсинее Тобосской, где что ни лицо, то отточенная средневековая фреска с яркими эмоциями и пятнами костюмов.

Грациозное приглашение главной героини - и мы уже в в Доме терпимости, где ей ищут богатого мужа. Еще один отточенный изгиб руки — а вот мы уже в пути вместе с ней, Санчо Панса и эфемерным образом Дон Кихота.

Проблема выбора, жизненного ориентира, противопоставления себя обществу и наоборот и, наконец, познание любви, то нежной, то безудержно страстной, до полной самоотдачи... Это все «Дульсинея Тобосская».

Практически все артисты настолько жили происходившим на сцене, что и мы, зрители, забыли и о том, где мы, и о том, что в финале вглядываемся не в тьму дороги, по которой к свету ушли влюбленные, а всего лишь в чернь зрительного зала. Совершив круг на сцене, мы совершили круг и своей жизни, оставив какие-то вопросы решенными, а какие-то отрытыми. А значит, спектакль выполнил свою миссию.

«Не все так просто в Дон Кихоте..», - улыбнулся на мой вопрос о непопулярности персонажа режиссер Антон Кульманов перед премьерой. Это я поняла, когда после спектакля мне почему захотелось вечером открыть томик Мигеля Сервантеса.

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- В спектакле заняты 17 актеров разной возрастной категории.

- В основном это непрофессиональные артисты.

- Пьесу выбирали долго.

- Репетиционный период занял пять месяцев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В «Пролетарке» подвели итоги сезона

«Нас не догонят» - именно под таким девизом ДК «Пролетарка» провела этот сезон.

По словам Елены Постновой, это означало, что надо было выходить с новыми проектами и решениями на Тверь, жителей и гостей города. Творческий коллектив «Пролетарки» очень хотел, чтобы проектные решения, что должны были реализоваться, удались. А потому слоган «Нас не догонят» рефреном шел весь год через все проекты. Подводя итог, можно сказать, что с такой задачей, коллектив справился.

ДК «Пролетарка» сегодня - 22 народных коллектива и образцовых студий, 108 народных формирования. За творческий сезон здесь провели свыше 270 самых разных мероприятий, более 60 из которых для юной аудитории. Более 127 тысяч зрителей побывало на праздниках и концертах ДК.

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль «Дульсинея Тобосская» в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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