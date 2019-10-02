Бродячая собака напала и покусала двух маленьких детей в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-02T18:58:23+03:00

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Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по фактам нападения бродячих собак на детей.

ЧП произошло 1 октября 2019 года в поселке Редкино Конаковского района. За медицинской помощью обратились восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик. При осмотре детей на их левом предплечье и лопаточной области были обнаружены укушенные раны. Со слов малолетних пострадавших на улице поселка их покусала собака.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили потерпевших и их законных представителей, очевидцев, истребованы документы по факту обращения в медицинское учреждение.

- В ходе проведения доследственной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU