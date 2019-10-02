СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-02T17:31:29+03:00

Две иномарки не поделили перекресток в центре Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась около 16:40 вечера, 1 октября, на ул. Новоторжская, в районе д. 1 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 58-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Сид", на перекрестке неравнозначных дорог нарушил правила дорожного движения при совершении разворота, не занял крайнее левое положение на полосе и столкнулся с автомобилем "Рено Логан" под управлением 51-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка "Рено". На момент аварии она находилась на переднем правом сидении, ремнем безопасности была пристегнута. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU