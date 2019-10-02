В районах Тверской области сильный дефицит врачей-урологов
Сегодня, 2 октября, отмечается международный день уролога. В Твери, по данным областного Минздрава, укомплектованность урологами составляет почти 90%, но в районах области дела обстоят иначе. Существует проблема с кадровым обеспечением врачами-урологами районных больниц: в районах трудятся всего 5 урологов.
Дабы изменить эту ситуацию в рамках Национального проекта «Здравоохранение» ведётся работа по подготовке и привлечению медицинских кадров в районы области. Кроме того, улучшить качество и доступность урологической помощи населению районов возможно путём усиления выездной формы работы, считают в Министерстве здравоохранения Тверской области.
- Ситуация по урологическим заболеваниям в Тверской области стабильная, - сообщил главный уролог Министерства здравоохранения Тверской области, завотделением урологии областной больницы Игорь Карташов. - Одной из самых частых патологий остается мочекаменная болезнь, немало случаев онкоурологии.
ИСТОЧНИК KP.RU