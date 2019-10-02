В районах Тверской области сильный дефицит врачей-урологов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-02T16:50:47+03:00

В районных больницах к узким специалистам попасть очень нелегко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но в целом ситуацию в сфере урологии региональный Минздрав называет стабильной

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Сегодня, 2 октября, отмечается международный день уролога. В Твери, по данным областного Минздрава, укомплектованность урологами составляет почти 90%, но в районах области дела обстоят иначе. Существует проблема с кадровым обеспечением врачами-урологами районных больниц: в районах трудятся всего 5 урологов.

Дабы изменить эту ситуацию в рамках Национального проекта «Здравоохранение» ведётся работа по подготовке и привлечению медицинских кадров в районы области. Кроме того, улучшить качество и доступность урологической помощи населению районов возможно путём усиления выездной формы работы, считают в Министерстве здравоохранения Тверской области.

- Ситуация по урологическим заболеваниям в Тверской области стабильная, - сообщил главный уролог Министерства здравоохранения Тверской области, завотделением урологии областной больницы Игорь Карташов. - Одной из самых частых патологий остается мочекаменная болезнь, немало случаев онкоурологии.

ИСТОЧНИК KP.RU