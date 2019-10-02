"Почта России" наказала пенсионеров, которые украли у агрария в Тверской области несколько початков кукурузы
Инцидент с кукурузой произошел на прошлой неделе в Сонковском районе Тверской области. Местный аграрий Евгений Афанасьев поймал на поле своего предприятия воришку кормовой кукурузы: мужичка пенсионного возраста с десятью початками. Мужчина, как и его напарник, оказались работниками "Почты России".
Дабы пристыдить похитителей, владелец поля выложил видео происходящего на поле конфликта в сеть. Реакция пользователей не заставила себя ждать. Только вот поддержали комментаторы не агрария, а пенсионеров.
Не осталась в стороне от происходящего и "Почта России". К "расследованию" подключилась служба безопасности почты, и 2 октября официальный ответ был получен.
- По итогам служебной проверки по факту инцидента в Сонковском районе Тверской области к водителю почтового транспорта будет применено дисциплинарное взыскание, - сообщает пресс-служба "Почты России". - Оператор по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств временно отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением внутреннего регламента компании.
Кстати, ролик из соцсети уже удалили.
ИСТОЧНИК KP.RU