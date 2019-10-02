"Почта России" наказала пенсионеров, которые украли у агрария в Тверской области несколько початков кукурузы

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-02T15:47:38+03:00

Один из сотрудников понесет дисциплинарное наказание, другой - отстранен от должности

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Инцидент с кукурузой произошел на прошлой неделе в Сонковском районе Тверской области. Местный аграрий Евгений Афанасьев поймал на поле своего предприятия воришку кормовой кукурузы: мужичка пенсионного возраста с десятью початками. Мужчина, как и его напарник, оказались работниками "Почты России".

Дабы пристыдить похитителей, владелец поля выложил видео происходящего на поле конфликта в сеть. Реакция пользователей не заставила себя ждать. Только вот поддержали комментаторы не агрария, а пенсионеров.

Не осталась в стороне от происходящего и "Почта России". К "расследованию" подключилась служба безопасности почты, и 2 октября официальный ответ был получен.

- По итогам служебной проверки по факту инцидента в Сонковском районе Тверской области к водителю почтового транспорта будет применено дисциплинарное взыскание, - сообщает пресс-служба "Почты России". - Оператор по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств временно отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением внутреннего регламента компании.

Кстати, ролик из соцсети уже удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU