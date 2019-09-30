Подавись ты этой кукурузой: интернет встал на сторону почтальонов, которые собирали початки на поле в Тверской области

А вы в детстве яблоки из соседского сада воровали? Было дело… А брать чужое и раньше, и теперь - закон нарушать. Но эта прописная истина далеко не всем понятна. В маленьком поселке Сонково, что в 170 км от Твери, с населением около 4 тысяч жителей вспыхнул скандал.

Местный аграрий Евгений Афанасьев поймал на поле своего предприятия воришку кормовой кукурузы: пенсионера с десятью початками. Прям аккурат на выходе с поля, а направлялся мужичок к своей служебной машине-буханке «Почты России».

- Вот как красиво! Вам не стыдно? Вот выложу на сайте на сонковском, в газеты отправлю, - стыдит хозяин поля. С нарушителем разбирается по-современному: не по рукам бьет, а на видео снимает (см. видео внизу статьи - Ред.).

- Стыдно ... не надо. Я почту вожу, - начинает оправдываться пенсионер.

Тут из буханки вылезает другой мужчина в камуфляже и решает взять агрария «на испуг» - заявляет, что при себе у него оружие, потому как он на маршруте. Лезет за телефоном, чтобы снять ответное видео.

- А мы сейчас вас арестуем, за то, что так видео снимаете, - грозится он аграрию.

- Да мы себе взять. Нафиг она нам нужна. Она же пропадет у вас, - пытается хоть как-то оправдаться тот, что с початками, но кукурузу из рук не выпускает.

- Между делом подворовываем кукурузу. Вот они почтальоны. Вместо того чтобы груз охранять, пытаются права качать. Этим видео руководство «Почты России» должно заинтересоваться, - обещает аграрий опубликовать видео в интернете и выполняет: рассылает во все местные интернет-паблики.

Жители Сонково заходят, смотрят ... и делают выводы: начинают стыдить - не почтальонов, а агрария!

«Подавись этой кукурузой, выложил тут видео, как пенсионеры кукурузину взяли, а сам-таки прям святой. Научились телефонами пользоваться и теперь выкладывают что ни попадя. На месте бы внуков или детей старичков я бы вам эту кукурузу кой-куда спрятала, там точно бы в надежном месте была она».

Корят, в людях доброты не осталось:

«Смотрю видео, воры ... Ну, думаю, машинами что-то украли, а там всего-то пять початков мужички-старички взяли, чтобы в дороге съесть - а так отпрессовать ... Вот почему мы так живем. Раньше почему народ лучше жил? Потому что добрее были люди, а сейчас из-за пяти кукурузин чуть ли не враги народа ... Жалко, что в людях не осталось доброты!»

А некоторые признаются: сами с полей этих подворовывают:

«Вы совсем? Старичок просто захотел кукурузы ... В детстве все воровали яблоки у соседей? Да, я маленькая, и я тоже беру. А вы взрослый и позволяете себе такое. Он, наверное, просто захотел есть. Он, наверное, устал в дороге».

Около двух сотен откликов под видео, и большинство негативные.

- Не был, конечно, готов к тому, что на стороне воров столько защитников, - поделился в разговоре с «КП» Евгений Афанасьев.

Ущерб от таких воришек, говорит, не считал.

- Да как посчитать его? Едут, останавливаются, рвут как у себя. Тут больше ущерб моральный.

А в «Почте России» меж тем видео уже посмотрели.

- В данный момент по факту инцидента, произошедшего с сотрудниками «Почты России» в Сонковском районе Тверской области, проводится служебное расследование. На место выехали сотрудники службы безопасности УФПС Тверской области. По результатам разбирательства будет дана оценка действиям сотрудников и принято решение о мере и степени дисциплинарного взыскания, - поясняют в ведомстве.

А вы на чьей стороне в этой истории? На стороне агрария или почтальонов с кукурузой?

Напарник любителя кукурузы пригрозил аграрию оружием. Фото: кадр с видео

Почтальон с кукурузой выходит с поля. Фото: кадр с видео

Директор аграрного предприятия Евгений Афанасьев удивлен, что в соцсетях поддерживают похитителей кукурузы. Фото: страница героя публикации в соцсети