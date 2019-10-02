2019-10-02T13:57:47+03:00
Общество

В Тверской области учредили награду для архитекторов

Она будет присуждаться в трех номинациях
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Награда в сфере архитектуры и градостроительства будет присуждаться начинающим и профессиональным архитекторам и дизайнерамНаграда в сфере архитектуры и градостроительства будет присуждаться начинающим и профессиональным архитекторам и дизайнерамФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Верхневолжье учреждена премия губернатора Тверской области имени архитектора Н.А. Львова. Такое решение было принято на заседании регионального правительства 1 октября.

В 2019 году премия будет присуждаться в трех номинациях: "Тверь-Экспо", "Вода - это жизнь", "Наш двор". Общий призовой фонд составит 300 тыс. рублей. Получить награду в сфере архитектуры и градостроительства могут начинающие и профессиональные архитекторы и дизайнеры, а также архитектурные бюро, профессиональные творческие коллективы, студенты.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что разработки победителей конкурса будут использоваться в пространственном развитии территории. В перспективе могут появиться дополнительные номинации, направленные на развитие городов региона – Ржева, Вышнего Волочка, Кимр, Бологое, Осташкова.

Конкурсные работы разместят на сайте Главархитектуры Тверской области для проведения интернет-голосования. Кроме того, работы рассмотрят на региональном Градостроительном совете при губернаторе Тверской области.

Напомним, что, помимо архитекторов, в регионе поощряют и поэтов. В августе в Тверской области была учреждена литературная премия имени Андрея Дементьева. Ею награждаются авторы, внесшие существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области
Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах