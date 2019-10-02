В Тверской области учредили награду для архитекторов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-02T13:57:47+03:00

Награда в сфере архитектуры и градостроительства будет присуждаться начинающим и профессиональным архитекторам и дизайнерам Фото: Василий ХОДАРЕВ

Она будет присуждаться в трех номинациях

Изменить размер текста: A A

В Верхневолжье учреждена премия губернатора Тверской области имени архитектора Н.А. Львова. Такое решение было принято на заседании регионального правительства 1 октября.

В 2019 году премия будет присуждаться в трех номинациях: "Тверь-Экспо", "Вода - это жизнь", "Наш двор". Общий призовой фонд составит 300 тыс. рублей. Получить награду в сфере архитектуры и градостроительства могут начинающие и профессиональные архитекторы и дизайнеры, а также архитектурные бюро, профессиональные творческие коллективы, студенты.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что разработки победителей конкурса будут использоваться в пространственном развитии территории. В перспективе могут появиться дополнительные номинации, направленные на развитие городов региона – Ржева, Вышнего Волочка, Кимр, Бологое, Осташкова.

Конкурсные работы разместят на сайте Главархитектуры Тверской области для проведения интернет-голосования. Кроме того, работы рассмотрят на региональном Градостроительном совете при губернаторе Тверской области.

Напомним, что, помимо архитекторов, в регионе поощряют и поэтов. В августе в Тверской области была учреждена литературная премия имени Андрея Дементьева. Ею награждаются авторы, внесшие существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU