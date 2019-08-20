Для молодых поэтов в Тверской области учредили литературную премию имени Андрея Дементьева
Решение об учреждении международной литературной премии имени Андрея Дементьева было принято на заседании правительства Тверской области 20 августа.
Получить награду смогут молодые поэты, а также авторы, внесшие существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. При этом национальность, место жительства и опубликования произведения значения не имеют. Жюри будет отбирать наиболее талантливые поэтические произведения, получившие общественное признание и представляющие ценность для российской культуры.
Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тыс. рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тыс. рублей.
По словам губернатора Игоря Рудени, учреждение премии - важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка поэта Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле.
ИСТОЧНИК KP.RU