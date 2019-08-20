Для молодых поэтов в Тверской области учредили литературную премию имени Андрея Дементьева

СЕГОДНЯ 20:54 2019-08-20T20:54:52+03:00

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Решение об учреждении международной литературной премии имени Андрея Дементьева было принято на заседании правительства Тверской области 20 августа.

Получить награду смогут молодые поэты, а также авторы, внесшие существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. При этом национальность, место жительства и опубликования произведения значения не имеют. Жюри будет отбирать наиболее талантливые поэтические произведения, получившие общественное признание и представляющие ценность для российской культуры.

Размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тыс. рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тыс. рублей.

По словам губернатора Игоря Рудени, учреждение премии - важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка поэта Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU