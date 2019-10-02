2019-10-02T11:15:35+03:00
Спорт

Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку

Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября в СОлт-Лейк-Сити
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверской спортсмен будет выступать в составе российской сборной на Кубке Мира по шорт-треку Фото: областной спорткомитетТверской спортсмен будет выступать в составе российской сборной на Кубке Мира по шорт-треку Фото: областной спорткомитет
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В Коломне завершился первый этап Кубка России по шорт-треку, который стал для спортсменов отборочным турниром в сборную страны для участия в Кубке мира. В международных соревнованиях приняли участие представители нескольких стран, в том числе Латвии, Нидерландов, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии.

- Десять российских спортсменов на 1000 метров разыграли между собой шесть первых мест на этап Кубка мира. Даниил Ейбог занял четвертое место и прошел в основной состав сборной России, - сообщает областной спорткомитет.

Также Даниил занял второе место в смешанной эстафете на 2000 метров, третье место в смешанной эстафете и на дистанции 500 метров. Честь страны в составе мужской команды будут защищать тверской спортсмен Даниил Ейбог, Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов.

Кубок мира стартует в Солт-Лейк-Сити с 1 по 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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