С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки

СЕГОДНЯ 21:43 2019-10-01T21:43:59+03:00

Подарок для новорожденных включает в себя предметы первой необходимости Фото: ombudsman-tver.ru/

В регионе начала действовать новая мера поддержки семей с детьми

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С 1 октября 2019 года в Тверской области семьям, в которых родился малыш, начали вручать подарочные наборы.

Большая коробка с детскими принадлежностями включает в себя 58 предметов. В основном, это вещи первой необходимости для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев: постельные принадлежности, одежда, предметы ухода, средства гигиены.

Стоимость подарочного набора составляет около десяти тысяч рублей. В 2019 году на закупку подарков потратят 29,1 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах - по 116,4 млн рублей.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона каждого нового маленького гражданина Российской Федерации.

Получить подарок родители могут в органах загс при регистрации малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU