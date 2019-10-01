2019-10-01T14:52:37+03:00
Общество

9000 км и 45 городов: 78-летняя Юлия Михайлюк вернулась в Тверь из велопутешествия по России

Спортсменка провела в дороге четыре месяца и побывала на севере и юге
Ирина ТАРАСОВА
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За четыре месяца 78-летняя спортсменка проехала 9000 км и посетила 45 крупных городовЗа четыре месяца 78-летняя спортсменка проехала 9000 км и посетила 45 крупных городовФото: Ирина ТАРАСОВА
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В ночь с 30 сентября на 1 октября в Тверь вернулась из велопутешествия Юлия Михайлюк. За четыре месяца 78-летняя спортсменка проехала 9000 км и посетила 45 крупных городов.

- По расстоянию я прошла не так много. Я планировала больше, но объезжать Крым не стала. Доехала до Феодосии, отдохнула там пять дней и поехала в сторону дома. На обратной дороге навещала родственников, знакомых в Майкопе, Волгограде, Орле, Брянске. Так и вернулась домой. И вовремя: успела до начала дождей и холодов.

Вообще с погодой в этом году нашей землячке не повезло. Дожди и ветра были в сторону севера. Дожди и ветра были и на юге.

- Только глубоко на юге я погрелась, а как поехала в сторону дома, то в степях Волгоградской области было тяжко - вокруг ни деревца, только ветра пронзительные. Но самое главное я всё преодолела, переборола. Это важно, - признается Юлия Михайлюк.

ПОДРОБНОСТИ В СТАТЬЕ

По всей стране начали готовиться к 75-летию Победы: 78-летняя Юлия Михайлюк вернулась в Тверь из велопутешествия

- Порадовало меня, что в нашей стране уже серьезно готовятся к 75-летию Победы. Это очень заметно. Везде по трассе стоят информационные щиты, на которых можно увидеть напоминания о Великой Отечественной войне, о том, что не стоит забывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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