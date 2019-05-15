2019-05-15T13:22:41+03:00
Туризм

78-летняя тверичанка проедет на велосипеде 10 тысяч км, чтобы поздравить жителей Крыма с 5-летием воссоединения с Россией

Юлия Михайлюк планирует приехать туда в начале августа
Ирина ТАРАСОВА
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"Комсомолка" по традиции проводила Юлию Михайлюк в путешествие и пожелала доброго пути"Комсомолка" по традиции проводила Юлию Михайлюк в путешествие и пожелала доброго путиФото: Ирина ТАРАСОВА
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15 мая 78-летняя жительница Твери Юлия Михайлюк отправилась в свое 24-е велопутешествие.

Напомним, на этот раз в прошлом учитель физкультуры посвятила его двум сыновьям. Поэтому сначала она поедет на север до Нарьян-Мара. А потом к началу августа - на юг, в Крым, где в этом году будут отмечать пятилетие воссоединения с Россией.

- Пропустить это событие я никак не могла. Я приезжала туда на велосипеде в 2014 году, когда только Крым воссоединился с Россией. Поэтому в этом году я смогу и поздравить их с пятилетием, и заодно полюбоваться этими прекрасными местами, - рассказала "Комсомолке" Юлия Михайлюк в день отъезда.

В общей сложности туда и обратно выйдет 10 тысяч километров. В Тверь Юлия Михайлюк планирует вернуться к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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