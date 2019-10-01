2019-10-01T09:17:32+03:00
Спорт

Легкоатлетка из Твери Дарья Клишина будет выступать на Чемпионате мира 2019 под нейтральным флагом

Соревнования проходят в Катаре с 27 сентября по 6 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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Дарья Клишина выступит на ЧМ-2019 под нейтральным флагом Фото: REUTERSДарья Клишина выступит на ЧМ-2019 под нейтральным флагом Фото: REUTERS
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Чемпионат мира 2019 по легкой атлетике стартовал в Дохе (Катар) 27 сентября. В программу соревнований вошли 49 дисциплин.

Участвовать в турнире разрешили 30-ти российским спортсменам, в том числе и прыгунье в длину Дарье Клишиной. Спортсменка будет выступать под нейтральным флагом.

Квалификационные соревнования состоятся в Дохе 5 октября в 17:50 по московскому времени, финалы пройдут 6 октября в 19:15. Отметим, что нынешний спортивный сезон для спортсменки из Твери выдался продуктивным. 21 июня 2019 года Дарья Клишина выиграла на соревнованиях "Дуайт Филлипс Инвитейшн" в Атланте с результатом 6,84 м.

В июле заняла второе место на международных соревнованиях во Франции с результатом 6,78 м, выиграла турнир «Мемориал Косанова» в Казахстане, стала чемпионкой России в Чебоксарах с результатом 6,82 м.

Начиная с 25 июля, Дарья не выступала и готовилась к ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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