Уроженка Твери Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-26T16:15:31+03:00

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Легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Дарья Клишина стала лучшей по прыжкам в длину на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах с 24 по 27 июля.

В минувший четверг, 25 июля, во время соревнований Клишина показала результат 6,82 метра. Этот прыжок принес ей звание чемпионки России по прыжкам в длину.

Победа Дарьи Клишиной поможет Тверской области повысить спортивный рейтинг среди других регионов.

Второй на чемпионате стала Елена Соколова (6,70 метра), третья - Полина Лукьяненкова (6,61).

ИСТОЧНИК KP.RU