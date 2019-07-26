2019-07-26T16:15:31+03:00
Спорт

Уроженка Твери Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину

Спортсменка победила с результатом 6,82 метра
Ольга ТРОФИМОВА
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Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину Фото: REUTERSДарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину Фото: REUTERS
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Легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Дарья Клишина стала лучшей по прыжкам в длину на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах с 24 по 27 июля.

В минувший четверг, 25 июля, во время соревнований Клишина показала результат 6,82 метра. Этот прыжок принес ей звание чемпионки России по прыжкам в длину.

Победа Дарьи Клишиной поможет Тверской области повысить спортивный рейтинг среди других регионов.

Второй на чемпионате стала Елена Соколова (6,70 метра), третья - Полина Лукьяненкова (6,61).

ИСТОЧНИК KP.RU

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