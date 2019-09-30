2019-09-30T17:51:30+03:00
Общество

Пройти вакцинацию от гриппа призывают жителей Тверской области

На необходимости прививки настаивают специалисты Роспотребнадзора
Виктория ТУШКОВА
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Делать прививку совсем не больно.Делать прививку совсем не больно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверское региональное управление ведомства напоминает: грипп может стать причиной серьёзных осложнений и даже летального исхода. Специалисты призывают пройти вакцинацию и развенчивают миф о том, что прививка способна вызвать заболевание.

- Вакцина против гриппа защищает от инфицирования. Она инактивированная (то есть «убитая, неживая»), и никак не может вызвать грипп, - пишет региональное управление Роспотребнадзора на своём сайте. - Если вакцинация была проведена и человек сразу заболел, то скорее всего инфицирование произошло до того, как была сделана вакцина или в тот период, пока вырабатывалась защита, ведь на это нужно около двух недель после вакцинации.

Учитывая то, что гриппозный сезон не за горами, а на выработку иммунитета требуется время, прививку лучше делать уже сейчас. Как минимум, не затягивать вакцинацию до конца ноября.

О том, как сделать прививку бесплатно и сколько времени на это потребуется, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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