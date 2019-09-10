За бесплатную прививку в Твери придётся отдать полдня жизни

В Тверской области, как и по всей стране, стартовала прививочная кампания. Каждый желающий может привиться от гриппа и обезопасить себя от этой неприятной болячки, или, как минимум, от её осложнений. «Если надо – уколюсь!» - смело решила я, настроившись ударить богатырским иммунитетом по гриппозному сезону.

Чтобы сделать бесплатную прививку от гриппа, нужно выписать в регистратуре вашей поликлиники направление к терапевту (не забудьте полис и паспорт!), у терапевта получить направление на прививку и только после этого отправиться в процедурный кабинет для получения своей законной дозы инактивированного вируса.

В двери поликлиники я вошла около восьми утра. Очередь в регистратуру - человек шесть. Милая дама-регистратор на мой вопрос, когда лучше приезжать за прививкой занятому человеку, развела руками: всё только на удачу, вчера с утра, например, была толпа, а сегодня народа немного.

«Немного - это хорошо!» - воодушевилась я и, забрав медкарту и направление, устремилась на поиски кабинета терапевта. Там, конечно, уже сидели люди. Тоже немного, человек восемь. Подождём! Однако, когда все игры в телефоне были сыграны и все утренние новости просмотрены, я с удивлением обнаружила, что очередь не уменьшилась и наполовину. Рядом о чём-то оживлённо шептались две пожилые леди.

- Вот в соседнем кабинете за это время уже человек семь прошло! А у нас только трое! - возмущалась одна.

- Да-да, тот врач всегда гораздо быстрее принимает, - соглашалась другая.

Вроде и кресла в коридоре пустые были, но просидеть в очереди к терапевту пришлось больше двух часов.Фото: Виктория ТУШКОВА

На томительное ожидание своей очереди к терапевту пришлось потратить более двух часов. За это время приём даже успели перенести в другой кабинет, что вызвало в рядах ожидающих сумятицу, едва не переросшую в панику. «Да мне вообще спросить только!», «А мне за сына справки отдать!», «А я тут с семи тридцати сижу!» - слышалось со всех сторон.

- Граждане, успокойтесь, будете проходить дальше в порядке той же очереди, просто в другом кабинете, - пришлось доктору вразумлять очередь, готовую взять двери кабинета штурмом.

А вот сам приём и допуск к прививке много времени не отнял. Врач поинтересовалась самочувствием, намерением пройти диспансеризацию и выдала направление. И к нему ещё два: на флюорографию и прививку против кори и АДС (от столбняка и дифтерии).

- Это не к спеху, но сделать нужно, - пояснила врач.

У процедурного кабинета, конечно, тоже собралась очередь. И тоже небольшая. Было уже одиннадцать часов, на работу я опаздывала безбожно, радовало лишь одно: дело за малым - получить заветный укол и отправиться взращивать свой иммунитет.

Надежды на скорый исход разбились о суровое объявление на двери кабинета: «Инъекции с 11:30 до 17:00!». Значит, начала приёма ждать ещё полчаса... Да, бесплатную медицину позволить себе может не каждый.

Все прививки - строго по расписанию!Фото: Виктория ТУШКОВА

К счастью, процедурная сестра делала уколы быстро и профессионально, и, когда приём начался, моя очередь подоспела довольно скоро. В 11:50 я была свободна как ветер. Ну, почти - работу никто не отменял. На прохождение вакцинации от гриппа выходных, увы, не дают.

На испуганный вид не обращайте внимания - прививку делать совсем не больно!Фото: Виктория ТУШКОВА

Итого: чтобы сделать бесплатную прививку от гриппа, мне пришлось потратить половину стандартного рабочего дня - почти четыре часа.

Хорошо пенсионерам: они могут найти время. Школьникам - вообще великолепно: им сделают прививку прямо в стенах школы. Но как быть среднестатистическому офисному труженику, иной раз не успевающему и пообедать? Обычно такие люди прибегают к услугам платной медицины: там меньше очередей, да и по выходным врачи работают.

- Если у коммерческой клиники есть все необходимые документы и разрешения на медицинскую деятельность, там могут оказывать услуги по вакцинации от гриппа, - обнадёжили «КП»-Тверь» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Однако обзвон коммерческих клиник показал, что привиться от гриппа за деньги можно лишь в одном месте, специализирующемся на вакцинации. Выложить за свой будущий иммунитет вам придётся от 500 до 1000 рублей, в зависимости от производителя вакцины. Отечественный «Совигрипп», именно им прививают в государственных поликлиниках, обойдётся дешевле всего. Так что выбирайте, что для вас удобнее: тратить деньги или время.

Ну а тем, кто, как и я, готов впасть в панику в предвкушении любой медицинской манипуляции, скажу: делать прививку от гриппа совсем не больно. Честное слово. Один лишь момент: в течение дня плечо, в которое сделали укол, может немного ныть. Так что, если вы работаете руками, подставляйте под иглу ту, что менее задействована. Не болейте!