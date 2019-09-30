Оборот в рознице вырос на 6% в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-30T17:30:54+03:00

В общей статистике розничной торговли продажа пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила почти 53% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тверьстат обнародовал статистику розничной торговли в регионе с января по август текущего года

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Оборот розничной торговли в регионе в январе-августе 2019 года составил 158,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах это составляет 106% к соответствующему периоду предыдущего года. Такие данные приводит главное статистическое ведомство Тверской области - Тверьстат.

На 95% оборот в розничной торговле формировался продавцами, осуществляющими деятельность вне рынков. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5% (в сравнении с тем же периодом 2018 года - соответственно 94,8% и 5,2%).

В общей статистике удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделиий составил 52,9%, непродовольственных товаров – 47,1% (в январе-августе 2018 года – 52,3% и 47,7% соответственно).

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ИСТОЧНИК KP.RU