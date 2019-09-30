Подросток, пропавший в Твери, найден живым

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-30T16:51:02+03:00

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Пятнадцатилетний подросток, которого искали с 29 сентября, найден живым в Твери. Юношу заметили в поселке Химинститута, где он гулял со своими знакомыми. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области.

Ранее было известно, что мальчик - житель Торжка - пропал 27 сентября текущего года, когда с родственниками приехал из своего города в областную столицу за покупками в гипермаркет.

До настоящего времени о нем было ничего не известно.

- По предварительным данным, противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU