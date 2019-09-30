Подросток, пропавший в Твери, найден живым
Пятнадцатилетний подросток, которого искали с 29 сентября, найден живым в Твери. Юношу заметили в поселке Химинститута, где он гулял со своими знакомыми. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области.
Ранее было известно, что мальчик - житель Торжка - пропал 27 сентября текущего года, когда с родственниками приехал из своего города в областную столицу за покупками в гипермаркет.
До настоящего времени о нем было ничего не известно.
- По предварительным данным, противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU