Двое мужчин обокрали дом жительницы Тверской области

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-30T10:38:51+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 46-летняя жительница поселка Фирово. Женщина рассказала, что пока ее не было дома, неизвестные проникли в жилище и похитили бензоинструменты и садовый инвентарь. Ущерб составил более 15 000 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, проверили места сбыта краденого. В ходе оперативно-розыскных личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое жителей Фировского района 36 и 34 лет.

Фигуранты признались в содеянном и сообщили, что имущество уже успели продать.

По статье "Кража" им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU