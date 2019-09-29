2019-09-29T11:25:00+03:00
Общество

Около двух тонн меди прибудет в Тверь для покрытия Спасо-Преображенского собора

Но это лишь часть, всего необходимо 7 тонн
Ирина ТАРАСОВА
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Так выглядит сейчас внутри Спасо-Преображенский кафедральный Твери. Фото: Александр ДушенковТак выглядит сейчас внутри Спасо-Преображенский кафедральный Твери. Фото: Александр Душенков
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Слухи о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор из-за некачественного покрытия протек от дождей, появились сразу после того, как появилась информация о необходимости качественной медной кровли.

27 сентября в соборе побывали управляющий Тверского регионального благотворительного фонда "Собор" Валерий Гусев и и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков. Они сделали фото, а заодно и рассказали о ближайших планах. Судя по фото, собор в полном порядке.

- 10 октября приступаем к сооружению медной кровли над собором. До этого, как требовала технология установки куполов, была временная, из мягких материалов. Пришло время ее менять. Медь будем получать напрямую с Гайского завода цветных металлов в Тольятти Самарской области. Уже оплачено 1,7 тонны меди, а надо - 7 тонн.

С просьбой помочь в покрытии собора перед наступающими холодами обращаются к тем, для кого это посильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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