Русская духовная музыка прозвучит в Воскресенском кафедральном соборе Твери
29 сентября в Воскресенском кафедральном соборе в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE состоится певческое повечерие.
В программе русская духовная музыка.
Исполнители:
- Хор «Возрождение» под управлением заслуженной артистки РФ Татьяны Ждановой,
- Хор «Радость» – руководитель заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Екатерина Дунаева,
- Академический камерный хор «Радуница» – руководитель Алла Юмашева
- Ансамбль «Надежда», под управлением заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной,
- Академический Большой хор РХТУ им. Менделеева, под управлением Бориса Тараканова.
Дирижер – Эдуард Кротман
Начало 19.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU