2019-09-28T18:58:37+03:00
Общество

Русская духовная музыка прозвучит в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Мероприятие пройдет в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE
Ирина ТАРАСОВА
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Вход свободныйВход свободныйФото: Дмитрий МИТИН
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29 сентября в Воскресенском кафедральном соборе в рамках II международного конгресса музыкального искусства CHORUS INSIDE состоится певческое повечерие.

В программе русская духовная музыка.

Исполнители:

- Хор «Возрождение» под управлением заслуженной артистки РФ Татьяны Ждановой,

- Хор «Радость» – руководитель заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Екатерина Дунаева,

- Академический камерный хор «Радуница» – руководитель Алла Юмашева

- Ансамбль «Надежда», под управлением заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной,

- Академический Большой хор РХТУ им. Менделеева, под управлением Бориса Тараканова.

Дирижер – Эдуард Кротман

Начало 19.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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