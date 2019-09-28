Жители Твери на эко-встрече могут сдать пластиковые крышки и старые батарейки

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-28T11:00:42+03:00

На встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

28 сентября в 11.00 в Твери на берегу реки Тьмаки стартует экологическая встреча«Соль земли». Программа мероприятия насыщенная. В общей сложности акция-праздник будет длиться на 15.00

В программе заявлено: знакомство с тверским художником Виктором Лебедевым, мини-лекции от экспертов в сфере экологии и осознанного потребления, мастер-классы для взрослых и детей, живая музыка, выступления поэтов и развлечения для детей.

Так же на встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU