Жители Твери на эко-встрече могут сдать пластиковые крышки и старые батарейки
Акция будет проходить до 15 часов
На встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылокФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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28 сентября в 11.00 в Твери на берегу реки Тьмаки стартует экологическая встреча«Соль земли». Программа мероприятия насыщенная. В общей сложности акция-праздник будет длиться на 15.00
В программе заявлено: знакомство с тверским художником Виктором Лебедевым, мини-лекции от экспертов в сфере экологии и осознанного потребления, мастер-классы для взрослых и детей, живая музыка, выступления поэтов и развлечения для детей.
Так же на встрече можно будет сдать использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU