В Твери меньше трети жилых домов подключены к отоплению

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-27T14:00:55+03:00

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Подключать к отоплению жилой фонд Твери начали 26 сентября. За первые сутки тепло пришло в 548 жилых домов. Еще более 2000 домов ждут своей очереди.

В соответствии с утверждённым графиком первыми тепло получили жители ближнего Заволжья и центра города, запитанные от второго вывода ТЭЦ-3, а также дома, подключённые к локальным котельным "ХБК" в районе бульвара Профсоюзов, "ТКСМ-2" в Затверечье и посёлков ДРСУ-2, Мамулино и Большие Перемерки.

На подключение у коммунальщиков есть пять дней. До 1 октября тепло должно прийти во все дома областной столицы.

Если у вас наблюдаются перебои с отоплением или батареи не достаточно горячие, звоните в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, обслуживающее жилой дом.

Также в период подключения отопления в администрации города Твери по телефону 34-87-07 работает круглосуточная "горячая линия" по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы. Информацию по пуску тепла также можно получить в ООО "Тверская генерация" по телефону 78-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU