2019-09-24T08:59:17+03:00
Происшествия

В Твери пешеход пострадал по вине неизвестного водителя

Девушку сбила машина на одном из перекрестков
Ольга ТРОФИМОВА
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Неизвестный водитель наехал на пешехода в ТвериНеизвестный водитель наехал на пешехода в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 23 сентября, на ул. Карбышева, в районе д. 18/14 г. Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель, управляя автомашиной иностранного производства, темного цвета, сбил 27-летнюю девушку.

Пешеход переходил проезжую часть по равнозначному перекрестку. Водитель с места происшествия скрылся. С травмами девушка была доставлена в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущена.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) звонить по телефонам: 8 (4822)66-78-41, 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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