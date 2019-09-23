2019-09-23T11:52:35+03:00
Общество

Тверские следователи закрыли дело об убийстве певца Михаила Круга

Обстоятельства убийства детально установлены
Ольга ТРОФИМОВА
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Спустя 17 лет следователи выяснили, как убивали Круга Фото: Иван ПучковСпустя 17 лет следователи выяснили, как убивали Круга Фото: Иван Пучков
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Информация о том, что уголовное дело и уголовное преследование подозреваемых в убийстве певца Михаила Круга официально прекращено, появилась 23 сентября.

Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области.

Сыщикам детально удалось восстановить обстоятельства убийства знаменитого шансонье.

Этому поспособствовало то, что один из участников нападения на певца, киллер Александр Агеев, отбывающий пожизненное наказание в Ямало-Ненецком Автономном округе, наконец заговорил и детально описал следователям, как он и его подельник Дмитрий Веселов убивали Круга. Для этого киллера привезли на некоторое время в Тверь.

Это трагическое событие произошло 17 лет назад. Злоумышленники проникли в дом Михаила Круга без цели его убийства. Преступники планировали вынести из коттеджа лишь антиквариат и ценности, но певец и его семья оказались дома и попытались воспрепятствовать преступлению. Защищая жену и тещу, Михаил Круг получил две пули в грудь и в живот. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. От полученных ранений певец скончался в больнице.

Спустя год Веселов был убит еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.

- Показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Видео следственного эксперимента по делу об убийстве Михаила Круга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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