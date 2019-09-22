Медвежата Маша и Миша отправились на родину в вологодские леса
Медвежата остались сиротами в результате лесозаготовительных работ, проводившихся рядом с берлогой в Вологодской области.
- При поступлении в Центр медвежата, особенно Миша, заставили нас серьезно поволноваться: Маша начала пить молоко практически сразу, правда очень маленькими порциями. А вот Миша в течении двух дней вовсе отказывался от предлагаемой ему еды, - рассказывают специалисты Центра спасения медвежат-сирот, что находится в деревне Бубоницы Тверской области.
Первые несколько дней косолапые находились под круглосуточным наблюдением биологов. Их кормили теплой молочной смесью.
Со временем Маша и Миша привыкли к новому временному дому, успешно прошли адаптацию и, к моменту возвращения в природу, набрали достаточный вес. Маша весила 40 кг, а Миша - 35 кг. Такой вес позволит им благополучно перезимовать свою первую зиму.
Перед выпуском медвежатам прицепили к ушкам желтые метки для того, чтобы можно было отслеживать их дальнейшее передвижение.
Напомним, что всего в этом году на "воспитании" в центре находились 16 медвежат. Большинство из них уже благополучно вернулись в лес. Неделей ранее двух братьев-медвежат - Савву и Севу - выпустили в лесах Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU