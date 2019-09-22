Медвежата Маша и Миша отправились на родину в вологодские леса

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-22T10:42:32+03:00

Именно оттуда их привезли в Тверскую область, в Центр спасения медвежат-сирот на воспитание

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Медвежата остались сиротами в результате лесозаготовительных работ, проводившихся рядом с берлогой в Вологодской области.

- При поступлении в Центр медвежата, особенно Миша, заставили нас серьезно поволноваться: Маша начала пить молоко практически сразу, правда очень маленькими порциями. А вот Миша в течении двух дней вовсе отказывался от предлагаемой ему еды, - рассказывают специалисты Центра спасения медвежат-сирот, что находится в деревне Бубоницы Тверской области.

Первые несколько дней косолапые находились под круглосуточным наблюдением биологов. Их кормили теплой молочной смесью.

Со временем Маша и Миша привыкли к новому временному дому, успешно прошли адаптацию и, к моменту возвращения в природу, набрали достаточный вес. Маша весила 40 кг, а Миша - 35 кг. Такой вес позволит им благополучно перезимовать свою первую зиму.

Перед выпуском медвежатам прицепили к ушкам желтые метки для того, чтобы можно было отслеживать их дальнейшее передвижение.

Напомним, что всего в этом году на "воспитании" в центре находились 16 медвежат. Большинство из них уже благополучно вернулись в лес. Неделей ранее двух братьев-медвежат - Савву и Севу - выпустили в лесах Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU