Трогательное видео: братьев-медвежат выпустил на волю Центр спасения медведей из Тверской области

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-14T09:17:16+03:00

В Центре спасения медвежат-сирот косолапых растят по особой методике до тех пор, пока они не станут самостоятельными. Фото: orphan-bear.org

Осиротевших медвежат доставили в Центр в марте этого года

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С тех пор косолапые подросли, и работники торопецкого Центра спасения медвежат-сирот решили, что они готовы к самостоятельной жизни.

Медвежат зовут Савва и Сева. В Центре есть традиция - давать подопечным имена на первую букву названия региона, где они были найдены. Эту парочку привезли из Смоленской области, туда же и отпустили. Вес медвежат на момент выпуска составил 38 кг.

СПРАВКА "КП"

Центр спасения медвежат-сирот находится в деревне Бубоницы Торопецкого района. Это единственное в стране место, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу.

Основателем Центра является кандидат биологических наук и заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. С 1970-х годов учёный вёл экспериментальные исследования поведения бурого медведя. В 1990-е годы они оформились в уникальную методику доращивания медвежат с возможностью возвращения в природу. Сегодня руководит Центром сын Валентина Пажетнова - Сергей Пажетнов.

Два медвежонка, поступившие в Центр спасения медведей в Тверской области в марте, были выпущены в леса Смоленского региона, где они родились..

ИСТОЧНИК KP.RU