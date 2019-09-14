Трогательное видео: братьев-медвежат выпустил на волю Центр спасения медведей из Тверской области
С тех пор косолапые подросли, и работники торопецкого Центра спасения медвежат-сирот решили, что они готовы к самостоятельной жизни.
Медвежат зовут Савва и Сева. В Центре есть традиция - давать подопечным имена на первую букву названия региона, где они были найдены. Эту парочку привезли из Смоленской области, туда же и отпустили. Вес медвежат на момент выпуска составил 38 кг.
СПРАВКА "КП"
Центр спасения медвежат-сирот находится в деревне Бубоницы Торопецкого района. Это единственное в стране место, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу.
Основателем Центра является кандидат биологических наук и заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. С 1970-х годов учёный вёл экспериментальные исследования поведения бурого медведя. В 1990-е годы они оформились в уникальную методику доращивания медвежат с возможностью возвращения в природу. Сегодня руководит Центром сын Валентина Пажетнова - Сергей Пажетнов.
Два медвежонка, поступившие в Центр спасения медведей в Тверской области в марте, были выпущены в леса Смоленского региона, где они родились..
ИСТОЧНИК KP.RU