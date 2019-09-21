Тверские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

СЕГОДНЯ 21:30 2019-09-21T21:30:27+03:00

Тверские кардиохирурги начали делать уникальные для региона операции на сердце Фото: пресс-служба минздрава Тверской области

Пациенту заменили митральный клапан на имплант из биологического материала животного

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20 сентября, в Тверской областной клинической больнице прошла уникальная для Верхневолжья операция по имплантации сердечного клапана, на этот раз митрального.

Как отмечают в минздраве, в подобных операциях нуждаются ежегодно примерно 1,5 тысячи жителей Тверской области. До сегодняшнего дня операции по замене сердечного клапана делали только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь такой опыт есть и у тверских медиков.

13 сентября, в областной клинической больнице проведена первая в регионе операция по замене аортального клапана.

Второму пациенту был заменен митральный клапан из биологического материала животного.

Бригаду тверских кардиохирургов представлял заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Алексей Анохин, руководил операцией сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Федерального клинического центра высоких медицинских технологий (клиническая больница №119) Виталий Вицукаев.

Как отметил главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов, к таким операциям тверские кардиохирурги шли три последних года: приобреталось необходимое оборудование, специалисты проходили обучение и стажировку в известных федеральных центрах страны.

Планируется, что до конца года в регионе количество подобных операций вырастет до десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU