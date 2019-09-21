Тверские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
20 сентября, в Тверской областной клинической больнице прошла уникальная для Верхневолжья операция по имплантации сердечного клапана, на этот раз митрального.
Как отмечают в минздраве, в подобных операциях нуждаются ежегодно примерно 1,5 тысячи жителей Тверской области. До сегодняшнего дня операции по замене сердечного клапана делали только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь такой опыт есть и у тверских медиков.
13 сентября, в областной клинической больнице проведена первая в регионе операция по замене аортального клапана.
Второму пациенту был заменен митральный клапан из биологического материала животного.
Бригаду тверских кардиохирургов представлял заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Алексей Анохин, руководил операцией сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Федерального клинического центра высоких медицинских технологий (клиническая больница №119) Виталий Вицукаев.
Как отметил главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов, к таким операциям тверские кардиохирурги шли три последних года: приобреталось необходимое оборудование, специалисты проходили обучение и стажировку в известных федеральных центрах страны.
Планируется, что до конца года в регионе количество подобных операций вырастет до десяти.
ИСТОЧНИК KP.RU