2019-09-21T21:30:27+03:00
Общество

Тверские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Пациенту заменили митральный клапан на имплант из биологического материала животного
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверские кардиохирурги начали делать уникальные для региона операции на сердце Фото: пресс-служба минздрава Тверской областиТверские кардиохирурги начали делать уникальные для региона операции на сердце Фото: пресс-служба минздрава Тверской области
Изменить размер текста:

20 сентября, в Тверской областной клинической больнице прошла уникальная для Верхневолжья операция по имплантации сердечного клапана, на этот раз митрального.

Как отмечают в минздраве, в подобных операциях нуждаются ежегодно примерно 1,5 тысячи жителей Тверской области. До сегодняшнего дня операции по замене сердечного клапана делали только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь такой опыт есть и у тверских медиков.

13 сентября, в областной клинической больнице проведена первая в регионе операция по замене аортального клапана.

Второму пациенту был заменен митральный клапан из биологического материала животного.

Бригаду тверских кардиохирургов представлял заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Алексей Анохин, руководил операцией сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Федерального клинического центра высоких медицинских технологий (клиническая больница №119) Виталий Вицукаев.

Как отметил главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов, к таким операциям тверские кардиохирурги шли три последних года: приобреталось необходимое оборудование, специалисты проходили обучение и стажировку в известных федеральных центрах страны.

Планируется, что до конца года в регионе количество подобных операций вырастет до десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери девушка, перебегая дорогу, попала под два автомобиля
Житель Твери украл с территории предприятия пять чугунных батарей
"Кросс нации" в Тверской области бежали через лес
У автовокзала в Твери семилетний мальчик попал под машину
Злоумышленник спилил трос и украл велосипед в Тверской области
В Тверской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
Житель Тверской области попался на хранении крупной партии растительного наркотика
Участники "Кросса нации" в Тверской области готовятся к первому старту
В Тверской области лось стал причиной ДТП
Трое пациентов доставлены в Тверь вертолетом санавиации
Крупский мост в Твери 30 сентября закроют для пешеходов
Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Твери на одну ночь перекроют часть улицы Левитана
На КАЭС в Тверской области третий энергоблок остановят для ремонта
В Тверской области арбузы из Дагестана продавали с нарушениями
Скульптура в центре Твери лишилась красных глаз
В Твери заканчивает работу горячая линия по вопросам качества мяса и рыбы
Сфотографироваться с котиком и помочь питомцам котокафе можно в Твери
Какие милые бывают рукокрылые, расскажут детям на "Ночи летучих мышей" в Твери
Опубликован график подключения отопления в домах жителей Твери
В Тверской области следователи разыскивают женщину, которая выбросила в овраг младенца
Первый снег в Тверской области будет мокрым
Новая транспортная схема свяжет между собой социальные учреждения, жилые комплексы и районы Твери
Жителей Твери приглашают на общегородской субботник
Детская поликлиника на площади Гагарина в Твери станет современной и комфортной