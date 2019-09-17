2019-09-17T17:41:01+03:00
Общество

Операция по имплантации сердечного клапана впервые проведена в Тверской области

До конца года планируется провести ещё 10 таких операций
Виктория ТУШКОВА
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Операцию повели 60-летнему мужчине. Ему заменили аортальный клапан.Операцию повели 60-летнему мужчине. Ему заменили аортальный клапан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В областной клинической больнице первые в Тверской области проведена операция по имплантации сердечного клапана.

Операцию повели 60-летнему мужчине. Ему заменили аортальный клапан, благодаря чему пациент сможет вернуться к полноценной жизни.

Раньше сделать такую операцию житель нашего региона мог только в Москве или Санкт-Петербурге, но теперь высокотехнологичное протезирование сердечного клапана возможно в Твери. Новые технологии кардиохирурги ОКБ осваивают с помощью своего коллеги - заведующего кардиологическим отделением Федерального клинического центра высоких медицинских технологий Виталия Вицукаева.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи является одной из приоритетных задач для нашего региона.

До конца года в областной больнице запланировано провести ещё десять подобных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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