В Тверской области лось стал причиной ДТП
Пострадал водитель авто
В Тверской области водитель на автомобиле сбил лося Фото: архив "КП"
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Авария произошла в ночь на 21 сентября, на 199-м км трассы М-9 "Балтия", в Зубцовском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП стал вышедший на дорогу лось. Водитель, управляя автомобилем, сбил животное, съехал в кювет и получил травмы. Угрозы его жизни нет.
Напомним, сейчас в Тверской области идет активная миграция лосей и других диких животных. Звери чаще выходят на дорогу в периоды с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU