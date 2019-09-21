В Тверской области лось стал причиной ДТП

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-21T10:37:29+03:00

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Авария произошла в ночь на 21 сентября, на 199-м км трассы М-9 "Балтия", в Зубцовском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП стал вышедший на дорогу лось. Водитель, управляя автомобилем, сбил животное, съехал в кювет и получил травмы. Угрозы его жизни нет.

Напомним, сейчас в Тверской области идет активная миграция лосей и других диких животных. Звери чаще выходят на дорогу в периоды с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU