Водителей Тверской области предупредили о миграции лосей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-19T09:15:25+03:00

Животные стали часто появляться на дорогах и в населенных пунктах

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В Тверской области начался период ежегодной сезонной миграции лосей. В связи с этим на дорогах возросло количество аварий с участием диких зверей. Животных стали чаще видеть и в населенных пунктах.

Чаще всего диких животных, а в особенности лосей, можно встретить на дорогах в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходятся на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

В минприроды Тверской области напоминают водителям, что в сезон активного перемещения животных, управляя транспортным средством, стоит быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Если вы увидели дикое животное на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить его.

В соответствии с Приказом минприроды РФ размер вреда вследствие уничтожения одной особи лося по неосторожности, в результате ДТП, составляет 80 000 рублей и подлежит взысканию со страховщика.

ИСТОЧНИК KP.RU