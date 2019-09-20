Крупский мост в Твери 30 сентября закроют для пешеходов

СЕГОДНЯ 20:19 2019-09-20T20:19:50+03:00

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В Твери продолжается капитальный ремонт Бурашевского путепровода.

Как сообщает администрация Твери, в настоящее время работы входят в активную фазу. Подрядчик производит устройство переходных плит и подмостей, разборку швов омоноличивания балок пролётных строений и деформационных швов и планирует приступить к ремонту балок пролётных строений.

В связи с этим принято решение с 30 сентября закрыть мост для пешеходов.

Напомним, ремонт Крупского моста начался в июле 2019 года. С этого времени путепровод закрыт для движения транспорта. Согласно условиям контракта, завершить работы подрядчик должен до 31 мая 2020 года.

Администрация Твери обращается к горожанам с убедительной просьбой во избежание несчастных случаев не нарушать данный запрет и не переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU