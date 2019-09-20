2019-09-20T19:02:09+03:00
Общество

Скульптура в центре Твери лишилась красных глаз

Изуродованную вандалами скульптуру оттерли
Ольга ТРОФИМОВА
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Памятник в центре Твери теперь стоит как новыйПамятник в центре Твери теперь стоит как новыйФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Парковая скульптура на бульваре Радищева в центре Твери приобрела первоначальный облик.

Напомним, в начале сентября памятник изуродовали вандалы, залив ему красной краской глаза. Почти месяц скульптура смотрела на прохожих "кровавыми" глазами.

Оказалось, что местные власти решают, чем смыть краску. Взяли пробы, чтобы найти средство, но, похоже, так и не нашли.

Если присмотреться, то можно увидеть, что краску убрали шлифовкой. Слишком уж гладкой стала фактура в месте расположения глаз. Видимо это был единственный способ избавить скульптуру от красных глаз.

Красные глаза с памятника убрали Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Красные глаза с памятника убралиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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