2019-09-13T15:38:43+03:00
Общество

Коммунальщики будут смывать кровавые глаза на памятнике в центре Твери после тщательного обследования

В начале сентября скульптуру изуродовали вандалы
Татьяна РУМЯНЦЕВАОльга ТРОФИМОВА
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Памятник продолжает смотреть на горожан красными глазамиПамятник продолжает смотреть на горожан красными глазамиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Парковая скульптура на бульваре Радищева в Твери продолжает смотреть на жителей и гостей областной столицы "кровавыми" глазами.

Напомним, в начале сентября памятник изуродовали вандалы. Неизвестные закрасили красной краской глаза скульптуры. Случившееся вызвало шквал негодования среди пользователей соцсетей, однако, местные власти на произошедшее никак не отреагировали.

Авторы этих строк уже подумали, а не выйти ли самим с тряпочкой на бульвар и стереть краску, но побоялись нанести скульптуре еще больший урон. А потому позвонили в администрацию и поинтересовались, собираются ли памятник приводить в порядок.

Его обещают помыть на следующей неделе Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Его обещают помыть на следующей неделеФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как выяснилось, власти про красные глаза знают. Более того, на месте уже побывали специалисты одного из МУПов, обследовали памятник и взяли пробы краски. Нужно же понять, какой раствор применить, чтобы не навредить. Как только результат будет готов, краску смоют.

- Скорее всего это произойдет на следующей неделе, - пообещали в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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