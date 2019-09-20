В Твери заканчивает работу горячая линия по вопросам качества мяса и рыбы

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-20T17:29:08+03:00

А качественная ли ты, рыбка? Фото: Евгения ГУСЕВА

Задать вопрос специалистам ещё можно успеть в первой половине рабочей недели

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает: все желающие могут получить консультацию по вопросам качества рыбной и мясной продукции, а также по правилам продажи таких продуктов. Правда, придётся подождать до понедельника, так как горячая линия, организованная для ответов на вопросы потребителей, работает по будням.

Продлится консультирование до 25 сентября, это среда. Телефоны 8 (4822) 42-28-80, 32-00-02 работают 09-00 до 17-00 (с перерывом на обед с 13-00 до 14-00).

Кроме того, круглосуточно звонки от потребителей принимает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок на него бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU