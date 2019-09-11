Жители Твери и области могут получить консультации о качестве рыбы и мяса

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-11T17:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 25 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора работает телефонная горячая линия для консультирования жителей Твери и области о качестве мясной и рыбной продукции.

Всем интересующимся данным вопросом специалисты ведомства расскажут о правилах покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиях хранения, сроках годности, нормативных требованиях, предъявляемым к качеству и безопасности таких продуктов. Бонусом будут рекомендации по правильному питанию.

Кроме того, по телефону объяснят, куда и как направить обращение в случае подозрения, что в магазине продают некачественный товар.

Телефоны горячей линии: 8 (4822) 42-28-80, 32-00-02.

Звонить следует по будням с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

ИСТОЧНИК KP.RU