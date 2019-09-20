Опубликован график подключения отопления в домах жителей Твери
В пятницу, 20 сентября, стало известно, что отопительный сезон в Твери начнется с 23 сентября. В понедельник, подключать к отоплению начнут социальные учреждения, а с 26 сентября - жилой фонд.
Позже ООО "Тверская генерация" обнародовала подробный график подключения. Подача тепла будет поэтапной.
Ищите свой дом в списке ниже.
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)
ИСТОЧНИК KP.RU