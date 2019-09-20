Опубликован график подключения отопления в домах жителей Твери

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-20T16:10:25+03:00

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В пятницу, 20 сентября, стало известно, что отопительный сезон в Твери начнется с 23 сентября. В понедельник, подключать к отоплению начнут социальные учреждения, а с 26 сентября - жилой фонд.

Позже ООО "Тверская генерация" обнародовала подробный график подключения. Подача тепла будет поэтапной.

Ищите свой дом в списке ниже.

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

График включения отопления Фото: tvgen.ru (скрин)

ИСТОЧНИК KP.RU