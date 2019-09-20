В домах тверичан потеплеет, но не сразу
Администрация Твери объявила дату начала отопительного сезона. Это 23 сентября, понедельник.
Традиционно, вначале подключать начнут школы, детские сады, больницы и прочие здания, которые обозначаются казённо-геометрическим определением социальная сфера.
Жилой же фонд, если всё пойдёт по плану, начнут подключать к отоплению 26 сентября и займёт всё это дней пять — шесть.
Утверждается, что на 16 сентября завершились все этапы гидравлических испытаний, коих было семь.
Копали и испытывали с мая по сентябрь. На магистралях обнаружено 415 повреждений. Некоторые неисправности ещё не устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU