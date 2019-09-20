В домах тверичан потеплеет, но не сразу

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-20T11:39:19+03:00

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Администрация Твери объявила дату начала отопительного сезона. Это 23 сентября, понедельник.

Традиционно, вначале подключать начнут школы, детские сады, больницы и прочие здания, которые обозначаются казённо-геометрическим определением социальная сфера.

Жилой же фонд, если всё пойдёт по плану, начнут подключать к отоплению 26 сентября и займёт всё это дней пять — шесть.

Утверждается, что на 16 сентября завершились все этапы гидравлических испытаний, коих было семь.

Копали и испытывали с мая по сентябрь. На магистралях обнаружено 415 повреждений. Некоторые неисправности ещё не устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU