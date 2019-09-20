В Тверской области следователи разыскивают женщину, которая выбросила в овраг младенца

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-20T15:07:02+03:00

Тело ребенка было обнаружено в августе текущего года

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Следователи Следственного комитета просят оказать содействие в розыске женщины, являвшейся матерью новорожденного ребенка, тело которого в августе текущего года обнаружено в лесном массиве.

Напомним, тело новорожденной девочки обнаружил грибник в 300 метрах от СНТ "Рябинки" Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области в августе 2019 года. Ребенок пролежал в овраге несколько дней.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

Личность матери ребенка до сих пор не установлена.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, являвшейся матерью погибшего младенца, а также при наличии иных сведений по данному делу, просят сообщить информацию в Калининский межрайонный следственный отдел регионального СКР по телефону: 8(4822) 32-27-51, либо в ОМВД России по Калининскому району по телефону: 8(4822) 56-58-88.

ИСТОЧНИК KP.RU