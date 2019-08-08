2019-08-08T22:08:32+03:00
Происшествия

Труп младенца нашли в овраге недалеко от Твери

Ребенок был завернут в полотенце
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Тело мертвого младенца было обнаружено днем, 8 августа, в овраге около СНТ "Рябинки" Аввакумовского сельского поселения. Его нашел мужчина, когда ходил за грибами.

Ребенок был завернут в полотенце. Известно, что труп пролежал в канаве несколько дней.

На месте происшествия работает следственная группа, полицейские и криминалисты. Экспертам предстоит выяснить, причину смерти новорожденного и другие обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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