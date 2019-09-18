2019-09-18T21:01:12+03:00
Общество

В Тверской области свой ВИЧ-статус проверили более 400 человек

Мобильные бригады завершили свою работу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области свой ВИЧ-статус проверили более 400 человек Фото: минздрав Тверской областиВ Тверской области свой ВИЧ-статус проверили более 400 человек Фото: минздрав Тверской области
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Сегодня, 18 сентября, в Тверской области завершилась акция "Тест а ВИЧ: экспедиция". Торжественная церемония закрытия состоялась в ДК "Химволокно".

В течение трех дней в пяти городах Верхневолжья - Вышнем Волочке, Ржеве, Торжке, Кимрах и Твери были открыты мобильные пункты тестирования, в которых работали медики и психологи.

Желающих узнать свой ВИЧ-статус пришло более 400 человек.

Как отмечают в минздраве Тверской области, выездная форма анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ позволяет за несколько минут получить результат и в рамках консультации узнать всю необходимую информацию о ВИЧ-инфекции, способах профилактики и лечения.

Для Тверской области проведение подобных мероприятий особенно важно. Регион занимает пятое место в ЦФО по количеству ВИЧ-инфицированных. По данным минзрава РФ, в 2018 году на сто тысяч населения заболевших было 43 человека.

В завершении мероприятия состоялась торжественная передача флага экспедиции. Мобильные пункты отправились дальше - в Калужскую область, которая станет следующим этапом Всероссийской акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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